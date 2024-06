“Aquilo que nós pretendemos é que, à semelhança do que atualmente existe no POSEI Agricultura – e que tem sido um sucesso para a Agricultara e para os nossos Agricultores – seja criado, também, a nível europeu, um POSEI Transportes que vá ao encontro das necessidades e dos custos que derivam de vivermos numa Região Insular e Ultraperiférica”.

Quem é defende é a candidata pela AD - Aliança Democrática, Rubina Leal, que, aludindo ao relatório elaborado no âmbito do Grupo de Trabalho Informal criado pela Cláudia Monteiro de Aguiar, que juntou um conjunto de representantes dos Governos Regionais da Madeira e dos Açores, bem como representantes do tecido empresarial e da academia, sublinha a importância da execução desta proposta, na próxima Legislatura, visando a criação de um quadro financeiro de apoio à Região, neste setor.

Rubina Leal que, nesta oportunidade, fez questão de sublinhar a importância da União Europeia garantir este novo Instrumento de Apoio, transversal à mobilidade terrestre, aérea e marítima – tanto na perspetiva do transporte de pessoas quanto de mercadorias – não só como base essencial para que se possam ultrapassar as dificuldades decorrentes da insularidade mas, também, como incentivo e ajuda para que a Região possa efetivamente cumprir as metas europeias no campo da sustentabilidade ambiental.

“Nós temos de ter soluções para que se possam compensar os constrangimentos associados aos custos de insularidade e ao facto de vivermos em regiões ultraperiféricas que bem precisam de ser acauteladas em tudo aquilo que tem a ver com a mobilidade”, vincou a candidata, sublinhando que, também neste setor, é importante que, do ponto de vista europeu, se tenham em linha de conta as especificidades próprias das regiões que integram a Europa e, nessa medida, as melhores estratégias para salvaguardar o interesse dos cidadãos que nelas residem, bem como os projetos de desenvolvimento e crescimento económico, social e ambiental, dessas mesmas Regiões.

Uma proposta que, conforme vinca, “ganha ainda maior relevância” face aos desafios que, já hoje, se colocam às Regiões Ultraperiféricas como a Madeira e os Açores em matéria de acessibilidades, mas, também, devido ao facto de estas dependerem, de forma direta e decisiva, dos transportes aéreos e marítimos para a movimentação de pessoas e bens.