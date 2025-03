O Porto Santo Golfe dispõe, a partir de hoje, de um novo canal de comunicação com o propósito de “reforçar a ligação com os golfistas e todos aqueles que acompanham o desenvolvimento deste empreendimento de referência” na Ilha Dourada.

A iniciativa “marca um passo significativo na estratégia de proximidade do Porto Santo Golfe com a sua comunidade”, lê-se em nota emitida pela assessoria de imprensa do Gabinete da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

“A nova newsletter surge como um espaço informativo e dinâmico, proporcionando aos seus subscritores acesso exclusivo a conteúdos sobre o Porto Santo Golfe Entre os temas abordados, estarão as últimas novidades do campo, informações sobre torneios e eventos, participação em eventos internacionais, acompanhamento das certificações e distinções obtidas, dicas especializadas para os praticantes da modalidade e curiosidades sobre a ilha do Porto Santo”, aponta o comunicado.

“Com 20 anos de existência, o Porto Santo Golfe consolidou-se como um pilar fundamental no panorama desportivo e turístico da Região Autónoma da Madeira. Ao longo destas duas décadas, o campo tem sido reconhecido pela sua beleza natural e pelo compromisso com a sustentabilidade, destacando-se como um dos mais bonitos e bem preservados campos de golfe do país”, recorda-se na nota, que justifica que “com esta iniciativa, o Porto Santo Golfe reforça o seu compromisso com a excelência e a inovação, aproximando-se ainda mais dos seus jogadores e visitantes”.