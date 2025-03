A Câmara Municipal de Câmara de Lobos informou hoje que aprovou a abertura de 31 vagas para o programa Juventude Ativa 2025, o qual inova com duas opções de candidatura.

“Na edição deste ano, os jovens podem ser colocados em 15 entidades acolhedoras sediadas no concelho, na opção de monitor de campo de férias ou na opção de atividades diversas”, como “administrativas, atendimento ao público, apoio a crianças, jovens e idosos”, lê-se em comunicado de imprensa.

“Através do programa ‘Juventude Ativa’, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos irá proporcionar a 31 jovens a ocupação de tempos livres com experiências laborais em diferentes contextos”, acrescenta-se na mesma nota, na qual é referido que as inscrições decorrem de 1 a 30 de abril.

Este programa, recorda-se ainda, é destinado a jovens residentes no concelho de Câmara de Lobos, com idades entre os 17 e os 25 anos, à data da inscrição.