Vinte e quatro trabalhadores da RTP Madeira, que até agora prestavam serviço em regime de recibos verdes, viram o Tribunal da Relação de Lisboa dar-lhes razão no recurso interposto para a sua integração nos quadros da empresa prestadora do serviço público de rádio e televisão.

A decisão surge após a RTP Madeira ter recorrido da sentença da Comarca do Funchal, proferida em junho do ano passado. Recorde-se que, conforme noticiou o JM a 8 de junho de 2024, o Juízo do Trabalho do Funchal do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira tinha determinado o reconhecimento da existência de contrato de trabalho a estas mais de duas dezenas de trabalhadores.

Nove meses depois, os profissionais, que desempenham funções na redação, produção e outras áreas, e que contam já com vários anos de serviços prestados à RTP-Madeira – alguns já desde 2009 e 2010 – , obtêm finalmente a resposta que tanto aguardavam.

Segundo apurou o JM, o ambiente entre os trabalhadores que serão agora integrados é de grande celebração e entusiasmo.