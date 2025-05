As Câmaras Municipais do Funchal, do Cadaval e de Castanheira de Pera assinaram, hoje, um protocolo que visa preservar, valorizar e promover o património histórico ligado ao fabrico, armazenamento e comercialização do gelo.

A iniciativa decorreu no salão nobre da Câmara do Funchal, com a presença do vice-presidente da Câmara do Cadaval, Dinis Duarte e do presidente da Autarquia de Castanheira de Pera, António Henriques. Da parte do Município anfitrião, estavam a presidente da Câmara do Funchal e a vereadora da tutela, Nádia Coelho.

A Rota do Neveiro é o nome da iniciativa conjunta das três Autarquias que querem divulgar o Poço da Neve, no Parque Ecológico do Funchal, o Poço da Neve da Serra da Lousã (em Castanheira de Pera) e a Real Fábrica do Gelo da Serra de Montejunto, em Cadaval.

Os três autarcas, no uso da palavra, deixaram o desejo de que o protocolo possa proporcionar a projeção dos três territórios e até permitir outro tipo de colaborações. Cristina Pedra, a edil funchalense, destacou que o protocolo em casa vai permitir, entre outros, intercâmbios culturais.

E a autarca deseja que o mesmo possibilite candidaturas em consórcio ou individuais que possam tirar benefícios do património em causa.