O líder do CDS, na última ação de campanha, revelou temer que a abstenção seja a grande vencedora destas eleições, até porque “os madeirenses estão “cansados e zangados” por se deparem com um novo ato eleitoral que, a seu ver, resulta da “incapacidade do PSD para gerir os seus problemas com a justiça, para resolver questões internas, negociar com outros partidos a passagem do Orçamento para 2025” e da “irresponsabilidade da Esquerda para derrubar o governo”.

José Manuel Rodrigues apontou que só fala em coligações e entendimentos parlamentares após o dia das eleições, porém reafirmou que o seu partido está disposto a dialogar com todos mas a fazer entendimentos “só com aqueles que respeitem os princípios democratas do CDS e contemplem as suas propostas”.

Numa visita à Cáritas, lembrou, ainda, que, na Madeira, existem “70 mil pessoas em situação de pobreza, sendo que 17 mil são pessoas que trabalham e aquilo que ganham ao fim do mês não dá para pagar as despesas básicas”, bem como “milhares de pensionistas a sobreviver com 300 euros, situação esta que tem ser atalhada”.

Neste sentido, o CDS defende uma melhor redistribuição dos rendimento na Madeira. “O PIB tem vindo a crescer e a receita fiscal tem subido mas isso não tem reflexo na vidas pessoas, para tal é preciso uma valorização dos salários, redução dos impostos e controlo da inflação que é a maior do país. Temos os salários médios mais baixos e o custo de vida mais alto, não podemos continuar com esta situação”, refletiu o cabeça de lista.

Em suma, o CDS compromete-se com uma melhor redistribuição da riqueza, medidas na saúde para proteger os mais idosos, em estabelecer um salário de referência para os jovens licenciados que entram no mercado de trabalho e criar medidas para trazer os emigrantes de volta à Madeira.