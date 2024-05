O presidente do Parlamento madeirense salientou, na cerimónia comemorativa do Dia do Concelho de Machico, que “os Parlamentos têm de estar mais próximos dos cidadãos e os eleitos dos eleitores”.

Isto “reforçando os mecanismos de participação dos cidadãos nos processos legislativos e também nas tomadas de decisão, para que as pessoas não sintam que a Democracia se reduz ao ritual das eleições e que a sua palavra, através do seu voto, só conta nos atos eleitorais, geralmente de quatro em quatro anos”.

José Manuel rodrigues afirmou que “as instituições democráticas têm de ultrapassar o desfasamento existente entre a sua agenda e aquelas que devem ser as novas causas mobilizadoras dos jovens, como por exemplo o Ambiente, as Alterações Climáticas, o Património, a Transição Digital, a Descarbonização da Economia, o Voluntariado, a Cultura e os Direitos Humanos”.

Considerando que a Democracia é um sistema imperfeito, o responsável sublinhou que “ há uma certeza inquestionável: os países com melhores índices de desenvolvimento são regimes pluralistas e com eleições livres”.

”E depois, nunca podemos esquecer que é fácil ser um defensor de uma ditadura num país democrático; o difícil é ser um democrata num país que vive debaixo de uma ditadura. Esta é a realidade que faz toda a diferença em muitos dos nossos países e nas nossas vidas”. Assim, acrescentou ainda: “A Democracia, ainda que ameaçada e combalida, está viva e precisa de todos aqueles que, um dia, a almejaram e por ela lutaram e de todos aqueles que tiveram o privilégio de nascer e viver num estado democrático. Faço aqui um apelo ao exercício do direito de voto nas eleições regionais do próximo dia 26 de maio e nas eleições europeias de 9 de junho; não deixem nas mãos de outros a vossa voz, os vossos anseios, as vossas convicções e o vosso poder sobre os poderes”.

Antes, José Manuel rodrigues defendeu “ser crucial um regresso ao institucionalismo, reforçando e dignificando as organizações judiciais, executivas e legislativas, no pleno respeito da separação de poderes, mas cooperando institucionalmente no robustecimento do Estado de Direito”.

A seu ver, o clima de suspeição que varre as nossas sociedades, alimentado por violações do segredo de justiça e acertos de contas entre política e justiça, corrói a confiança da sociedade nos seus dirigentes e põe em causa a Democracia. A subordinação dos poderes financeiro e económico ao poder político tem de ser acentuada, obviamente sem pôr em causa a desejável colaboração em prol do crescimento e do desenvolvimento das comunidades. O Bem-Comum tem de se sobrepor, sempre, a qualquer interesse particular”, afirmou.