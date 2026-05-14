Ribeira Brava assegura alojamento em Lisboa a estudantes universitários

A Câmara Municipal da Ribeira Brava assinou, esta semana, um protocolo de colaboração com a Junta de Freguesia de Benfica, em Lisboa, com o objetivo de garantir residência segura e acessível a estudantes do concelho que se encontram deslocados.

No âmbito desta parceria, ficou definido que universitários ribeira-bravenses terão acesso a vagas na Residência de Estudantes de Benfica, numa resposta concreta às dificuldades de alojamento na capital portuguesa.

Para o presidente da autarquia, Jorge Santos, o acordo permite “uma enorme ajuda” para os jovens do município, sendo “uma mais-valia para os estudantes, que passam a ter acesso a uma residência universitária com excelentes condições e a uma maior estabilidade e significativa redução de custos”.

A Residência de Estudantes de Benfica, visitada pelo presidente e vice-presidente da Câmara Municipal, destaca-se por ser a única infraestrutura do País integralmente construída e gerida por uma Junta de Freguesia. Com uma capacidade total de 120 camas, a unidade reserva 80 camas para estudantes bolseiros e 40 para o contingente geral de estudantes, consoante refere a autarquia.

“O protocolo agora assinado oferece aos estudantes da Ribeira Brava uma solução de alojamento segura, estável e financeiramente mais acessível, constituindo um apoio concreto às famílias e um importante incentivo à continuidade dos estudos superiores fora da Região”, conclui a edilidade.