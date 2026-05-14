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Vereda fechada no Porto Moniz devido a derrocada

    Vereda fechada no Porto Moniz devido a derrocada
    Vereda do Ribeiro Pomar está encerrada devido a derrocada. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
14 Maio 2026
17:39

A Junta de Freguesia do Porto Moniz informou hoje que a Vereda do Ribeiro Pomar se encontra temporariamente encerrada devido a uma derrocada de grande dimensão.

Segundo uma nota divulgada pela junta, os serviços municipais de Proteção Civil já realizaram uma vistoria ao local e preveem que, após os trabalhos de limpeza e remoção de materiais, o percurso possa ser reaberto “com a maior brevidade possível”. A Junta apela ainda à população para que respeite a sinalização existente e evite circular na zona por motivos de segurança.

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