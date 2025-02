O CDS-PP Madeira considera que as reivindicações que estão na origem da greve dos motoristas da SIGA Rodoeste e Horários do Funchal “são totalmente legítimas por parte destes trabalhadores”, razão pela defende que “o aumento salarial se deve verificar, acompanhando assim a atualização salarial que foi feita no salário mínimo nacional e regional, bem como a redução do horário de trabalho semanal para as 35 horas”.

A candidata do CDS-PP à Assembleia Legislativa Regional, Sara Madalena, assumiu esta posição após acompanhar, durante a manhã de hoje, o piquete de greve dos motoristas, que marchou até à Quinta Vigia.

Em comunicado de imprensa, a vice-presidente do partido na Madeira diz-se “solidária com toda esta classe de trabalhadores e, por essa razão, fez questão de estar presente e acompanhar esta manifestação”.

Sara Madalena observa que “por ser detentora de carta de pesados” tem “plena consciência do cansaço e desgaste rápido de quem passa um dia inteiro ao volante”, pelo que “não poderia deixar de estar ao lado destes trabalhadores”.

Recordando que foi o “CDS-PP Madeira que propôs e conseguiu a redução dos preços dos passes sociais”, Sara Madalena defende que “chegou a hora de acarinhar, também, os profissionais que nos transportam, aumentando os seus ordenados e as horas de descanso”.