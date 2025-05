“Renovação do Ginásio ao Ar Livre nos Jardins Almirante Reis, concluído este ano”, anuncia Helena Leal.

Anúncio foi feito esta manhã, durante a abertura do Seminário Nacional Municípios do Desporto – Active Cities | Smart Cities que se realizou no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

“Um investimento de 120 mil euros por parte da Câmara Municipal do Funchal (CMF) que garantirá melhores condições e segurança para a prática desportiva de centenas de utilizadores que frequentam este espaço mensalmente”, enalteceu a vereadora com o pelouro do Desporto.

Além desta intervenção, a autarca destacou mais duas medidas que estão em fase de execução, nomeadamente, “a requalificação de espaços desportivos em complexos habitacionais e o lançamento de uma aplicação móvel que permitirá o apoio e monitorização dos utilizadores de equipamentos municipais”. Medias que reforçam, assim, a aposta em três vertentes consideradas fundamentais para este município: Desporto, Inclusão e Inovação.

Helena Leal mantém o compromisso da Câmara Municipal do Funchal no apoio à prática desportiva e relembrou o investimento de 1,3 milhões de euros, inscrito em orçamento, só no que concerne ao presente ano.

Montante que “representa um aumento superior a 300%, face ao que encontrámos quando tomámos posse há quatro anos”, sublinhou a edil, acrescentando “esta aposta tem dado excelentes resultados, tal como os números evidenciam. Já chegámos a mais de 200 mil pessoas através das atividades promovidas, ao longo do ano e, em articulação com as entidades desportivas locais, sem descurar a requalificação das infraestruturas pertencentes à CMF”.

“Enquanto cá estivermos, garantimos que o Funchal continuará a trilhar este caminho, colocando-se na vanguarda da inclusão, longevidade e uma cidade, verdadeiramente, amiga do desporto”, concluiu.

Para além de Helena Leal, usaram da palrava, nesta sessão de abertura, o Reitor da UMa, Sílvio Fernandes, o CEO da Cidade Social, Pedro Mortágua (ambas as entidades, parceiras deste evento) e ainda Jorge Carvalho Secretário Regional da Educação, em representação do Presidente do Governo Regional. Os trabalhos prosseguem ao logo do dia de hoje em dois espaços distintos, com conferências no Centro Cultural e de Investigação do Funchal e no Auditório da Reitoria – Colégio dos Jesuítas, culminando amanhã, precisamente, no jardim Almirante Reis com o Encontro Regional Utentes dos Programas de Atividade Física –“ Smart Longevity in Action”.