A Região da Madeira da Associação Guias de Portugal está de partida ao X Acampamento Nacional, cuja cerimónia de abertura oficial terá lugar na Herdade de Arapouco, Alcácer do Sal, no dia 29 de julho, entre as 15h30 e as 18h00.

No total, são cerca de 1.500 jovens raparigas de todas as regiões do País, incluindo os arquipélagos dos Açores e da Madeira, a participar no acampamento entre os dias 27 de julho e 2 de agosto. A atividade conta com o apoio da Câmara Municipal de Alcácer do Sal.