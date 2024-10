O transatlântico Regal Princess acostou esta manhã, no Porto do Funchal, com 3 388 passageiros e 1 336 tripulantes, para uma escala de 10 horas.

O navio vem de Cobh, na Irlanda, e pelas 18h00, deixa a Madeira e vai para Antígua, nas Caraíbas.

Neste cruzeiro de 33 noites que se iniciou em Southampton, a 24 de setembro, o navio já fez escala no Le Havre, em alguns portos da Irlanda e da Inglaterra, agora, no Funchal, seguindo-se Antígua, Ilhas Virgens, George Town e Galveston, no Texas, onde o navio vai ficar posicionado nos próximos meses.

O Regal Princess volta à Europa em abril do próximo ano e ao Porto do Funchal daqui a um ano, a 15 de outubro, em novo reposicionamento para o Texas para mais uma temporada de cruzeiros pelo México, Honduras e Belize. Depois, posiciona-se em Fort Lauderdale para cruzeiros nas Caraíbas.