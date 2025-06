Reforço da Coordenação no Combate a Incêndios Rurais

Com o arranque da primeira fase do POCIR, Richard Marques e a sua equipa visita quartéis de bombeiros para reforçar a proximidade operacional e implementar a nova Diretiva de Combate a Incêndios Rurais.

Com o início da primeira fase do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais da Região Autónoma da Madeira (RAM), o Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Comandante Operacional Regional, Richard Marques, acompanhado pelo Inspetor Regional de Bombeiros, Rui Faria, e pelo Adjunto de Comando Operacional Regional, Valter Ferreira, está a percorrer os quartéis dos Corpos de Bombeiros da RAM para acompanhar a dinâmica operacional em cada área de atuação.

O objetivo é reforçar a proximidade entre a estrutura de comando regional e a principal força de empenhamento permanente, com especial enfoque no combate aos incêndios rurais, após as alterações introduzidas no conceito de operação com a aprovação da nova Diretiva Operacional Regional, publicada no passado mês de maio.

Na passada segunda-feira, dia 16 de junho, no Corpo de Bombeiros da Calheta, estiveram presentes, além dos elementos de comando, os bombeiros que integram as Equipas de Combate a Incêndios Rurais (ECIR).