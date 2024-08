O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM) informa que já se encontram operacionais os serviços inerentes aos quiosques digitais disponíveis na Loja do Cidadão e o serviço de reembolsos do Porto Santo, após resolução dos problemas de conexão causados, durante o dia de ontem, por um corte do cabo de ligação entre o IASAÚDE, IP-RAM e a Direção Regional de Informática (DRI).

Situação que ocorreu na sequência das obras que decorrem numa das estradas no Funchal.