Reembolso: easyJet disponibiliza-se a ajudar os clientes

Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
06 Fevereiro 2026
17:24

A companhia aérea easyJet diz que está disponível para ajudar qualquer passageiro que queira ver a sua situação regularizada no que respeita ao reembolso do Subsídio Social de Mobilidade.

De acordo com uma nota enviada ao JM, para o efeito, os clientes deverão contactar o Serviço de Apoio ao Cliente da easyJet.

“A companhia aérea assegura a todos os clientes a documentação necessária para obter o reembolso dentro dos prazos, e garante que os passageiros poderão reservar as suas próximas viagens de forma segura”, pode ler-se.

A easyJet reafirma-se “comprometida em oferecer soluções que simplifiquem a vida dos residentes no arquipélago da Madeira”.

Ainda esta semana, a companhia deu a conhecer este compromisso, ao implementar a validação automática dos dados apresentados na plataforma digital, que permite que os residentes recebam o reembolso do Subsídio Social de Mobilidade de forma mais célere e desburocratizada.

