Há a registar esta madrugada, por volta das 2 horas, um reacendimento no munícipio da Ponta do Sol, mais precisamente na zona da descida do Paul (entre o Caminho Real 28 e o Pomar D. João).

As equipas aperceberam-se do fogo quando se encontravam na frente da Lombada, de onde era visível o reacendimento, tendo rapidamente deslocado meios para essa área que já havia sido consumida antes.