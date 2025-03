Desde a meia-noite deste sábado, o vento tem soprado com intensidade em várias zonas do arquipélago da Madeira, com rajadas que atingiram os 110 km/h no Pico Alto, sendo este o registo mais elevado do dia até ao momento.

De acordo com os dados das estações meteorológicas, a segunda rajada mais forte foi registada no Comando Operacional da Madeira/ZMM, onde o vento atingiu os 93 km/h. No Chão do Areeiro, as rajadas chegaram aos 78 km/h.

No Aeroporto da Madeira, um dos locais mais sensíveis às condições meteorológicas adversas, o vento ainda não superou os 61 km/h. Na última hora, a rajada mais forte foi novamente registada no Pico Alto, alcançando os 103 km/h.

Todo o arquipélago da Madeira está sob aviso amarelo devido ao vento forte até às 18h00 deste sábado. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta para vento de nordeste com rajadas que podem atingir os 80 km/h nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.