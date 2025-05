A vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rafaela Fernandes, marcou presença na sessão solene do Dia do Concelho de Machico, onde deixou uma mensagem de reconhecimento às gentes do concelho e destacou a figura de Tolentino Mendonça, natural da terra, apontado como possível futuro Papa.

“É imperativo louvar as gentes de Machico, todos os que aqui fazem a sua casa e o seu trabalho”, afirmou.

Rafaela Fernandes fez uma referência especial ao cardeal José Tolentino Mendonça, considerando que, independentemente do desfecho do conclave, Machico já tem motivos para se orgulhar. “Independente do resultado, o orgulho de um filho da terra”, destacou.