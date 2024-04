Naquele que terá sido o primeiro encontro público entre a secretária regional de Agricultura e Ambiente e o seu ex-adjunto, após Rafaela Fernandes ter exonerado António Trindade por falta de confiança política, havia alguma curiosidade na reação de ambos.

Na chegada à Exposição Regional do Limão, onde o ex-adjunto aguardava juntamente com a presidente da Junta de Freguesia da Ilha, o cumprimento foi com um abraço.

Antes, o presidente do Governo Regional também passou por Trindade, cumprimentando-o com um toque no braço.

Neste momento, e ao som dos ‘Geringonça’ com ‘Salta Limãozinho’, Albuquerque e Rafaela Fernandes percorrem as barracas na Exposição Regional do Limão, antes dos discursos.