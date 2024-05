Olá, mês de maio! Olá, festa da flor e cheirinho a calor! Olá, dias, longos e fins de tarde luminosos!! Que bom é disfrutar do aroma de maio! Um mês cheio de cor!

Mas como viveremos este mês?

Desfrutaremos de maio, o máximo que podemos? Começaremos a caminhar mais, sairemos mais à rua, iremos aos parques com os filhos, passearemos mais, iremos para mais perto da natureza e iremos ver, mais vezes, o por do sol?

Ou, viveremos da ansiedade de maio como um mês de quase verão? Acordaremos ansiosos que o calor está a chegar e o corpo não está perfeito? Aproveitaremos, os dias longos, para estar mais horas no trabalho e, como estamos cansados, não teremos vontade de ir correr e brincar com os miúdos? E mais, ficaremos a apanhar sol, na varanda de casa, porque não iremos vestir os calções porque estamos demasiado branquinhos e todos vão notar? Está tudo bem!! Só que não...

Olá, maio! Mês de alegria, mas também de tanta ansiedade! Mês de procura de um corpo perfeito, de reinício de estereótipos, de stress e pressa, muita pressa para “atingir a nossa melhor versão”! Mas o que é a nossa melhor versão?

“Olá! Óbvio que é ter um peso adequado e não ter barriga, rugas ou celulite!” ...Claro!! Está tudo bem!! Só que não...

Sou repetitiva, mas acho tão importante endereçar este assunto a todos. Sou nutricionista e defendo uma saúde funcional, uma nutrição funcional! E não, não vale a pena perder peso “sem regras” e sem que pensemos primeiro nas bases da nossa saúde. Vale sim a pena se, primeiro, repensarmos a forma como vivemos, conhecermos bem o nosso corpo e os sinais e sintomas de mal-estar fisiológico, melhorarmos o nosso stress diário, regularmos o nosso sono e entendermos as nossas emoções!

Para quê viver à pressa? Claro que temos de ter foco e determinação e trabalhar pelos nossos objetivos. Mas porquê uma ansiedade tão grande pelo amanhã?

Viver a nossa melhor versão, é sim ter um corpo saudável e sentirmo-nos bem com ele, mas também é aproveitar os nossos melhores tesouros: a nossa família e os nossos amigos!

É aplicarmos tempo no que nos faz feliz, seja isso ler, viajar, fazer desporto,...

É gostarmos de nós próprios, respirarmos, praticarmos atividade física e comermos de tudo, de forma equilibrada e saudável, e sabermos que com o tempo o corpo trará os melhores resultados.

É DORMIR BEM! Tão importante dormir bem! Sem sono regulado, dificilmente, “estaremos no nosso melhor”. E quantos de nós dormem mal? Muita, muita gente!

É definirmos as nossas prioridades, sempre, claro, com responsabilidade.

Sem estas bases bem definidas e satisfeitas, será muito difícil lidar com o stress, com o sono, com o inchaço e mal-estar geral! Não é por acaso que têm aumentado os casos de doença súbita! Não é por acaso que muita gente tenta perder peso e não consegue! Está tudo bem!! Só que não...

O nosso corpo é o nosso universo, onde milhares de coisas acontecem em sinergia! Temos de começar a reestruturar a nossa forma de viver, se queremos ter um corpo desinflamado e uma mente feliz e leve...só assim, poderemos ter mais saúde de qualidade e longevidade.

Ahhh Maio! Um mês para a consciencialização para a asma, o cancro do ovário, o lúpus, o melanoma, a fibromialgia, a doença celíaca, a hipertensão arterial, a doença inflamatória intestinal, a saúde feminina, a saúde digestiva, a esclerose múltipla e a luta contra a obesidade!

E hoje, dia 6 de maio, é o dia internacional sem dieta! Que tal refletir... “O que é ser saudável?”, “Como ter um peso saudável?” e “Como estar saudável e atingir um peso saudável?”

Quando vamos parar para aproveitar mais a vida com qualidade? Acho que todos sabem que hoje ou amanhã podemos não estar aqui! Está tudo bem???