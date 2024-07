Bom dia!

- Na ACIF, Rua dos Aranhas nº 26, às 12h00, tem lugar a tomada de posse da Mesa de Mediação Imobiliária.

- Entre as 14h30 e as 18h30, no Porto Recreio da Calheta, tem lugar o IX Encontro Municipal de Juventude, dividido em três painéis e com muitas surpresas ao longo da tarde. O tópico da iniciativa é o ‘Turismo, um Mundo à Tua Espera!’.

- A DTIM promove, às 14h30, o workshop subordinado ao tema: ‘Conecta-te: Passo a Passo no Associativismo’, nas suas instalações à Calçada de Santa Clara.

- Pelas 17h30, no salão nobre da autarquia do Funchal, a Câmara Municipal do Funchal assina um protocolo de cooperação com o Club Sports Madeira, no âmbito do Rali Vinho Madeira (RVM). Nesta mesma ocasião, será inaugurada uma exposição referente ao RVM.

- O Museu A Cidade do Açúcar acolhe, às 18h00, o concerto de Vítor Anjo, no âmbito do projeto ‘Música nos Museus’.

- A paróquia do Sagrado Coração de Jesus – Boa Nova comemora o seu 60.º aniversário com um programa religioso. Entre as 18h00 e as 19h30, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Às 20h00, a eucaristia presidida pelo bispo do Funchal, Nuno Brás.

- Está agendada para as 19h30 a abertura oficial da Semana Gastronómica de Machico. O festival de gastronomia vai já na 37.ª edição. Neste primeiro dia, atuam às 22h00 os ‘Calema’.

- A ‘Noite Aberta da Estação de Biologia Marinha do Funchal’ inclui visitas guiadas, das 20h00 às 21h00. A palestra, às 21h15, com o tema ‘Gelatinosos na Madeira: Da Investigação à Literacia do Oceano’, tem como oradora Mafalda Freitas.

- O Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos recebe, às 21h00, a estreia da peça ‘Vício Sem Fim’, com direção artista de Zé Abreu. O espetáculo é protagonizado pela Oficina de Teatro do Clube PT – Madeira.

- Às 21h30, no Parque Urbano da Nazaré, em São Martinho, a noite será animada pelo artista Bryan Wilson, iniciativa do programa das noites de verão, que chega ao fim nesta última sexta-feira do mês.

- Na Semana do Mar do Porto Moniz, o palco vai receber Pedro Abrunhosa pelas 22h30. Uma hora antes, atua a artista madeirense Elisa.