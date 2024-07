Bom dia!

Foi ontem aprovado o modelo de financiamento para as associações de bombeiros. A decisão cumpre o prometido no final do ano passado e dá luz verde à equiparação remuneratória de 492 bombeiros profissionais a sapadores. As corporações vão ter o dobro dos carros e são aplicados aumentos salariais com retroativos a janeiro. Medida representa investimento de 35 milhões de euros em três anos.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca Chapéus em risco. Fábrica na Rua de Santa Maria sobrevive à conta de clientes mais antigos. Mas os proprietários ponderam encerrar o negócio.

Saiba ainda que Câmara de Lobos assume programa pioneiro. Projeto atribui ajudas para terapia da fala e apoio psicológico.

662 euros pagos de uma só vez é outro assunto de relevo. Administração Pública recebe valor extra com o ordenado de setembro.

Mais de 10 mil avós vivem com os netos é outra notícia de leitura obrigatória. Centenas de famílias madeirenses juntam jovens e idosos. Câmara da Ribeira Brava promove novo espaço intergeracional em São Paulo.

Saiba também que Paula Margarido pede revisão do subsídio de mobilidade em Lisboa e que Caso de droga interrompe férias judiciais. Juízas e funcionários chamados a julgamento com caráter de urgência para evitar libertar arguidos em prisão preventiva.

