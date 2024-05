Chegaram na manhã da passada segunda-feira e hoje, ao final do dia, as cerca de seis dezenas de inspetores da Polícia Judiciária regressaram ao continente.

Foram tal como vieram, a bordo de um avião C-130H, da Força Aérea Portuguesa.

Recorde-se que na terça-feira esta ‘comitiva’ deu início a uma série de diligências relacionadas com a operação que ficou batizada como ‘Rota do Viajante II’, e que surgiu na sequência de uma outra investigação anterior.

Foram mobilizados para esta operação elementos da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) e do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, contando ainda a PJ com o apoio da Força Aérea Portuguesa.

Tal como o JM Online noticiou anteriormente, e ao contrário do que estava previsto, os detidos no âmbito desta operação acabaram por não seguir para o continente, onde seriam sujeitos a primeiro interrogatório judicial de arguido detido. Vão ser ouvidos cá, no Juízo de Instrução Criminal do Funchal.