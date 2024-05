Paulo Cafôfo garante que, com um Governo Regional do PS, a ligação ‘ferry’ entre a Madeira e o Continente será uma realidade.

Em conferência de imprensa realizada esta tarde junto ao porto do Funchal, o candidato do PS à presidência do Governo Regional considerou que esta ligação marítima é não só um desejo dos madeirenses, como também uma necessidade para uma região insular como a nossa.

Nesse sentido, assumiu o compromisso de, se o PS governar a Região, lançar o concurso público internacional para que esta ligação possa efetuar-se o ano todo, e não apenas por três meses. “Nós precisamos que haja uma previsibilidade. Não haverá nenhum armador que, por um período curto de tempo, aposte nesta ligação, porque ela precisa de consolidar-se”, adiantou, defendendo que o concurso possa até ser plurianual.

Paulo Cafôfo sublinhou que o objetivo é lançar o referido concurso, com as compensações indemnizatórias que têm de ser pagas, tendo em conta os custos desta operação. “Até criar mercado e ter uma sustentabilidade, demorará o seu tempo, mas este é um investimento necessário, não só para os madeirenses, mas também com um potencial para o turismo, visto que acrescentamos às ligações aéreas as ligações marítimas”, explicou.

O presidente do PS-M referiu que a responsabilidade de lançar o concurso deve ser do Governo Regional, mas considerou importante que possa haver uma comparticipação por parte do Governo da República, além da regulamentação para o subsídio de mobilidade ser aplicado ao transporte de passageiros por via marítima. “Com o Governo do PS a ligação ‘ferry’ será uma realidade”, reforçou.