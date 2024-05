LC: Real Madrid vence de reviravolta e avança para a final

Duas épocas depois, o Real Madrid está de volta à final da Liga dos Campeões, depois de eliminar o Bayern Munique nas meias-finais, em duelo de ‘tubarões europeus’

A final da Champions está agendado para o dia 1 de junho no Estádio do Wembley, em Londres, com os ‘merengues’ a encarar o Borussia Dortmund, que ontem eliminou o PSG daprova

Quanto ao jogo desta noite, e depois do empate a duas bolas em Munique na 1.ª mão das meias-finais, o Real Madrid venceu o Bayern por 2-1 no Santiago Bernabéu.

Os alemães estiveram em vantagem na eliminatória desde o golo de Alphonso Davies aos 68’. Porém na reta final do encontro, os espanhóis operaram a reviravolta com um bis de Joselu (88’ e 90’+1) e continuam assim em cena na liga milionária.

O Real Madrid é recordista de títulos na competição, com 14 (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 199/00, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22). Já o Borussia Dortmund venceu a prova em uma ocasião (1996/97).