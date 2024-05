Doença súbita vitimou bebé de seis meses

Um bebé de seis meses de uma creche do Caniço morreu, ao final desta tarde, subitamente. O caso deixou uma onda de consternação no local, com a comunidade escolar e não só em choque.

O JM apurou que o bebé teve uma complicação respiratória, altura em que foi dado o alerta para o 112. A equipa médica da EMIR foi rápida a chegar ao local, iniciando a assistência médica.

A criança entrou em paragem cardiorrespiratória e foi reanimada já com a presença dos Bombeiros Sapadores Santa Cruz (BSSC) no local. Em estado crítico e em risco de vida, a criança seguiu na viatura de emergência dos bombeiros até ao hospital.

Infelizmente, pouco tempo depois de entrar no serviço de urgências, apesar do grande esforço das equipas pré-hospitalares e do serviço de medicina intensiva pediátrica, foi dado o óbito do bebé, deixando toda a comunidade consternada.