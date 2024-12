Rafael Nunes diz que Albuquerque “tem medo de “enfrentar o JPP olhos nos olhos”

O vice-presidente da bancada parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) abordou esta quinta-feira aquilo que consideram ser “as mentiras propaladas diariamente” por Miguel Albuquerque acerca das reuniões do Governo com os partidos da oposição sobre a proposta de Orçamento para 2025.

Leia a nota de imprensa do JPP:

“Rafael Nunes diz ser “falso” que o JPP tenha recusado sentar-se à mesa com o executivo. “Quem não está disponível para o fazer é Miguel Albuquerque”, explica o parlamentar.

“No dia em que foi feita essa proposta, o JPP respondeu afirmativamente, mas como em toda e qualquer reunião, as partes têm o direito a colocar condições, e o que nós dissemos foi: sim, participamos, olhos nos olhos, na presença de Miguel Albuquerque, da Comissão Política e do Grupo Parlamentar do JPP, quem recusou essas condições foi Albuquerque, e sobre isso não restam dúvidas.”

O dirigente do JPP diz que Albuquerque e o PSD “já deviam saber que nós não participamos em reuniões secretas, à porta fechada, é uma questão de transparência, é a nossa forma de trabalhar, o que deve ser perguntado é quantas vezes Miguel Albuquerque sentou-se frente-a-frente com os partidos da Oposição, ao contrário do que fizeram e fazem na República os primeiros-ministros, como António Costa e Luís Montenegro”.

O JPP, prossegue Rafael Nunes, tem razões para não confiar em Miguel Albuquerque, e avança com o exemplo de três propostas do partido que foram negociadas com o PSD e inscritas no Orçamento de 2021, uma relacionada com um projeto cultural, de âmbito regional, e outras duas visando o reforço de funcionários para a Segurança Social e as escolas. “Nenhuma dessas propostas foi concretizada, Albuquerque não tem palavra, e sem palavra não há confiança”.

Rafael Nunes considera “inadmissível” a campanha diária de Miguel Albuquerque e dos Secretários Regionais para “tentarem incendiar” a opinião pública contra o JPP.

“Mais uma vez ficou bem patente a cobardia política, o medo e a falta de liderança de Miguel Albuquerque em matéria governativa”, refere o parlamentar. “Já o havia demonstrado, em junho deste ano, quando recusou dar a cara numa reunião para o Orçamento de 2024. Mais recentemente, recusou ir ao Parlamento justificar as opções políticas desastrosas durante os incêndios de agosto. E volta agora a não estar presente para conversar com as forças políticas no Parlamento sobre o Orçamento.”

O deputado faz uma leitura política do comportamento do presidente do Governo. “Com estas posições, Miguel Albuquerque volta a mostrar a sua verdadeira natureza”, frisa. “Não demonstra qualquer sentido institucional para quem ocupa um cargo de governação; não revela qualquer sentido de Estado, responsabilidade ou compromisso; não esboça qualquer senso diplomático nem abertura para o diálogo com as forças partidárias da oposição.”

Rafael Nunes criticou ainda a “insolente campanha diária de Albuquerque” e dos “seus prosélitos” a espalhar o “medo, ameaças e terror” para “coagir” o eleitorado madeirense, as famílias, as empresas, as instituições sobre a eventual não aprovação do Orçamento.

O dirigente do JPP considera “inaceitável” que Miguel Albuquerque tenha ido esta quinta-feira a uma cerimónia pública sobre o Dia Internacional do Voluntariado e perante as dezenas de instituições, dirigentes, técnicos e idosos tenha “lançado o pânico” com “mentiras premeditadas”, dando a entender que poderia faltar dinheiro para as instituições se não houver orçamento.

“Albuquerque é um líder fraco e desnorteado”, sublinha Rafael Nunes. “Os madeirenses viveram este ano sete meses sem orçamento e toda a gente percebeu que ele passou o tempo com a mesma lengalenga, as mesmas mentiras e nada do que disse aconteceu, aliás, a situação de instabilidade na Madeira é única e exclusivamente por culpa dele e do PSD, é ele e mais quatro secretários regionais que estão indiciados da prática de crimes graves, e por isso têm medo de perder o poder.””