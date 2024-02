Quinta Vigia: Cunha e Silva sai em silêncio após reunião curta

O presidente do Conselho Regional do PSD e também da mesa do Congresso Regional, antigo vice-presidente dos governos de Alberto João Jardim, João Cunha e Silva, acaba de abandonar o edifício da Quinta Vigia.

A ‘visita’ de Cunha e Silva a Albuquerque foi relativamente curta, cerca de quinze minutos. Esta tarde, já cá esteve Jorge Carvalho, o n.º2 e elemento mais antigo do GR, em funções desde 2015.De recordar que já foi anunciado, para o dia de amanhã, 1 de fevereiro, a realização do Conselho Regional do PSD-M. Tudo isto, numa altura em que o líder do CDS-M quer a demissão imediata de Albuquerque e a líder do PAN-M pediu a substituição de Albuquerque ou a indigitação de outro nome.