No próximo dia 19 de junho, entre as 10h00 e as 13h00, a Quinta da Caldeira volta a receber mais uma edição da atividade “Tosquias”, integrada no projeto Crescer a Brincar – Construir Tradições.

Segundo a direção da Quinta da Caldeira, depois do sucesso do ano passado, a iniciativa regressa “com o objetivo de proporcionar às crianças uma experiência educativa e sensorial, onde o contacto direto com os animais e com os saberes rurais madeirenses assume um papel central”. As crianças terão a oportunidade de “assistir e participar na tosquia das ovelhas, conhecendo melhor esta prática ancestral e a sua importância para o bem-estar dos animais”.

A atividade é gratuita, mas carece de inscrição obrigatória, estando as vagas limitadas à capacidade logística da quinta.

Mais do que uma demonstração, as tosquias na Quinta da Caldeira pretendem “promover valores como o respeito pela natureza, a importância das tradições locais e o envolvimento ativo das crianças no cuidado com os animais”.

“Porque aprender também é sentir, fazer e cuidar!”, conclui a direção.

Para mais informações e inscrições, os interessados devem contactar o email: quintadacaldeira.equoterapia@gmail.com.