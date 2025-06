O Núcleo Regional da Madeira da Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza – realizou, na manhã do passado dia 24 de maio, uma ação de remoção da planta invasora bananilha (Hedychium gardnerianum) na zona da Vereda da Cavaca, no Chão da Ribeira, freguesia do Seixal.

A iniciativa contou com a participação de cinco voluntários da associação e teve o apoio logístico da Câmara Municipal do Porto Moniz, que disponibilizou os sacos para recolha dos resíduos e assegurou o seu encaminhamento para o destino final adequado.

Num terreno de acesso difícil, e utilizando apenas meios manuais, os voluntários procederam ao arranque de rizomas da bananilha, enchendo um total de 19 sacos.

Segundo a Quercus-Madeira, apesar da invasão ser extensa ao longo das margens da vereda, a área afetada ainda é relativamente contida, o que permite perspetivar um controlo eficaz, desde que haja continuidade no esforço e coordenação entre entidades. A bananilha, alertam, representa uma séria ameaça à biodiversidade local, eliminando facilmente a vegetação herbácea e arbustiva nativa, como já se verifica em zonas mais afetadas da ilha, nomeadamente na freguesia da Boaventura.

“O combate às espécies invasoras é uma tarefa difícil e subvalorizada. Os meios são escassos e é fundamental repensar as estratégias e mobilizar todos os agentes — Governo Regional, Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), autarquias, associações e sociedade civil. A conservação da Laurissilva é uma responsabilidade coletiva”, afirmou Elsa Araújo, presidente do Núcleo da Quercus-Madeira.