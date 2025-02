O Prémio “Junta-te ao Gervásio” recebeu, a nível nacional, mais de 189 projetos dedicados à reciclagem de embalagens, tendo a Madeira apresentado quatro projetos: duas candidaturas na categoria “Cidadania Social” e uma em “Entidades de Proximidade” e “Juntas de Freguesia”.

Segundo a Sociedade Ponto Verde, entidade que promove este concurso, das 189 candidaturas recebidas, distribuídas por todos os distritos em Portugal Continental e os Arquipélagos dos Açores e Madeira, 78 integram a categoria “Cidadania Social” (pessoas singulares), 63 a categoria “Entidades de Proximidade” (associações e organizações) e 48 a categoria “Juntas de Freguesia”.

A Ponto Verde destaca ainda o número de participações dos distritos de Lisboa (45 projetos), Porto (25 projetos), Braga (18 projetos), Setúbal (15 projetos), Coimbra (14 projetos), Aveiro (13 projetos) e Santarém (11 projetos).

A fase de avaliação de todos os projetos já foi iniciada, por parte do ISCTE Executive Education, que, enquanto Knowledge Partner do Prémio, vai selecionar o grupo de finalistas de onde vão ser eleitos os grandes vencedores e anunciadas as menções honrosas, após seleção pelo júri do “Junta-te ao Gervásio”, que irão avaliar critérios baseados no carácter inovador do projeto, o seu impacto económico, social e ambiental na comunidade local.

Recorde-se que na categoria “Freguesias” será atribuído um 1.º lugar (kit tecnológico “Gervásio”) e quatro menções honrosas; já em “Entidades de Proximidade” e “Cidadania Social” está previsto um top 3 com atribuições de prémios monetários, num total de 16.500€, e de menções honrosas, duas em cada categoria.