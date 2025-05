A candidatura do PTP alertou hoje para o elevado custo de vida na Madeira, tendo defendido uma política de transporte marítimos para a ilha mais competitiva e que permita diminuir o custo de vida às famílias e às empresas.

”O custo do frete de mercadorias para a ilha, o custo de descarregar e carregar mercadorias no porto do Caniçal é agravado, é caro, é mais caro descarregar mercadorias no porto da Madeira do que em qualquer porto do território continental”, disse a líder, em entrevista à Lusa no âmbito das eleições legislativas de 18 de maio.

Raquel Coelho, diz que “o Estado poderia ter um navio para fazer a ligação” mas que também se podiam aproveitar os navios canadianos que vão para Espanha. Apontando negligência propositada ao Governo Regional da madeira em matéria de frete marítimo para proteger os lobbies regionais do sector.