O PTP veio refutar as declarações de Albuquerque e diz que a Madeira não tem influência junto do Governo de Montenegro e que a vitória da AD não representa qualquer mais valia para a Madeira e para os madeirenses, ao contrário do que afirmou o presidente do Governo Regional na tomada de posse do novo Governo.

O partido afirma ainda que o Governo Regional da Madeira está ferido de credibilidade na República desde a operação Zarco e que perdeu toda a sua influência “e que prova disso é a não recondução da madeirense Cláudia Monteiro como secretária de Estado das Pescas”.