A Porto Santo Line informa, em comunicado, que as viagens dos dias 12 e 13 de março 2025 (4ª e 5ª feira), do Funchal para o Porto Santo e sentido inverso, às 18h, serão canceladas devido às más condições meteorológicas previstas para o Porto Santo, “e que poderiam colocar em causa a segurança dos seus passageiros e do navio.”

A companhia pede a que os clientes que necessitem de mais informações que contactem os serviços, pelos contactos: (+351) 291 210 300, WhatsApp (+351) 962 025 500 ou infopsl@gruposousa.pt.