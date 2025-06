Brício Araújo, do PSD, afirmou, no debate em torno da discussão na generalidade do Orçamento Regional, que os sucessivos orçamentos têm vindo a reduzir impostos. “Este orçamento tem a marca da redução de impostos”, vincou o social-democrata. “Está há uma década a baixar os impostos”, reforçou, criticando as políticas defendidas pelo PS e, em particular, o JPP, que “só cria taxas”, numa referência à autarquia de Santa Cruz. Deu nota da “incoerência” do principal partido da oposição nesta matéria”.

O secretário regional de Finanças, que está a responder às questões dos deputados, optou por lembrar a dívida pública que tem de ser paga. “Este trajeto prudente” que a Região tem seguido tem, contudo, permitido ao investimento e medidas sociais, afirmou.

Gonçalo Velho, do PS, iniciou a segunda ronda de questões ao secretário regional, mas optou por reagir primeiro às críticas de Brício Araújo, lembrando os cargos atualmente assumidos pelos antigos governantes António Costa e Mário Centeno.

Sobre o orçamento regional, a leitura que fez da diminuição da proposta anterior para a atual, de mais de seis milhões para os 2.533 milhões, lembrou ao deputado socialista um programa televisivo, ironizando: “queridos, encolhemos o Orçamento”.

Duarte Freitas respondeu ao socialista, lembrando os constrangimentos de um governo de gestão, mas, garantiu que a proposta visa a melhoria das condições de vida dos madeirenses.

“O montante de financiamento da dívida deste ano é menor do que no anterior orçamento”, disse, apontando que a diminuição da receita se deve às medidas fiscais.