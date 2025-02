O investimento na Educação e o apoio direto às famílias, através da cedência gratuita de equipamentos e manuais digitais, é uma das grandes bandeiras do PSD, refere o partido em comunicado. Esta medida, que se concluirá em 2025-2026, garante igualdade de acesso a todos os alunos da Região.

“Estamos a falar de cerca de 10 milhões de euros de investimento público, que culminará no próximo ano letivo com a atribuição gratuita de manuais digitais e equipamentos a todos os alunos do 1.º ao 12.º ano”, afirmou Nuno Maciel, reforçando que esta é uma aposta clara na modernização do ensino.

O candidato destacou ainda o impacto financeiro positivo para as famílias madeirenses. “Este é um apoio que importa sublinhar: são 10 milhões de euros por ano que aliviam os orçamentos familiares, permitindo que esse dinheiro seja direcionado para outras necessidades do agregado”, referiu.

Além do apoio económico, esta iniciativa também prepara melhor os alunos para o futuro. “Estamos a garantir que os jovens da Região tenham acesso às ferramentas tecnológicas essenciais para enfrentar o mundo com mais competências e capacidades”, acrescentou Nuno Maciel, sublinhando ainda que a iniciativa torna a mochila mais leve e contribui para a saúde dos estudantes.

O PSD reafirma, assim, o seu compromisso com a Educação, garantindo que, até 2026, todos os alunos do ensino obrigatório na Madeira terão acesso a manuais digitais, promovendo um ensino mais justo, moderno e acessível.