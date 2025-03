A primeira sondagem para as eleições do próximo domingo antecipa uma folgada vitória do PSD. Estudo da Intercampus para o JM e a JMFM valoriza a candidatura social-democrata, castiga oposição e anuncia o regresso de Edgar Silva. Esta a manchete do JM de hoje , cujos resultados da sondagem ocupam duas páginas para ler ao pormenor.

A distribuição de mandatos dá 24 ao PSD, 10 ao PS, 6 ao JPP e 3 ao Chega. Listas do CDS, IL, PCP e PAN elegem um deputado cada.

Mas não só de sondagem, ‘vive’ o Jornal de hoje. Há mais assuntos que pode e deve ler. Um deles, por exemplo, tem a ver com os novos desenvolvimentos no esquema no Pingo Doce, que, apurou o JM, envolvia pessoas externas à empresa.

A acusação de desvio e furto de produtos também abrange indivíduos que não trabalham na loja de Santo António. Sindicato acusa gerência de coagir e pressionar funcionários e avança para o Ministério Público.

Na Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, que vai hoje a eleições para a reitoria e que se apresenta como a única lista, pede mais apoio público e de privados.

Saiba ainda que duas centenas de viaturas estão no Mercado de Usados, no Madeira Tecnopolo.

E tendo em conta que, ontem, foi dia de mau tempo, sobretudo no mar, fomos saber quantos avisos a Capitania do Funchal já lançou este ano: 34.

Em terra, mais concretamente no Porto Moniz, uma rocha destruiu uma viatura e causou um ferido.

Todos estes assuntos constam da primeira desta terça-feira, mais um dia de campanha eleitoral. Mas há mais para ler no interior desta edição.

Aproveite!