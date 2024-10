A saúde mental foi o tema central da reunião entre o Grupo Parlamentar do PSD e a equipa responsável pelo projeto ‘Cuidando’, na Casa de Saúde São João de Deus, na qual foram abordadas diversas vertentes da intervenção, nomeadamente o acompanhamento domiciliário como modelo de reabilitação e integração social.

O projeto ‘’Cuidando’’ é uma evolução de um anterior, denominado ‘Juntos no Cuidar’, e que veio, segundo o partido, “reforçar o compromisso desta Casa de Saúde com o acompanhamento de doentes mentais graves, no seu ambiente familiar, espelhando a política governativa regional”.

Cláudia Perestrelo, porta-voz desta iniciativa, sublinhou a importância de projetos como este, reiterando que “este é um eixo fundamental para a melhoria dos cuidados de saúde mental que são prestados na Madeira e achamos que é importante continuar a apostar neste acompanhamento do doente mental na comunidade, junto da família, na sua casa, promovendo a reabilitação, a integração e a qualidade de vida.”

De acordo com a social democrata, a inovação prende-se ao facto de “o projeto intitulado ‘Cuidando’, que visa acompanhar o doente mental na sua recuperação em casa, junto da sua família”, ter como objetivo combater a chamada “porta giratória”, ou seja, o ciclo de internamentos que se repete, devido à descompensação dos doentes na comunidade.

“Ao promover a adesão terapêutica e o apoio contínuo em casa, o ‘Cuidando’ pretende reduzir a necessidade de hospitalizações frequentes”, refere o PSD.

Cláudia Perestrelo declarou que, no global, “esta deve ser uma aposta em termos de melhoria dos cuidados de saúde mental, porque só melhorando também o acompanhamento no domicílio, na comunidade, é possível dar mais qualidade de vida ao doente mental, às suas famílias e promover uma verdadeira inclusão e melhoria dos cuidados de saúde.”

O grupo parlamentar do PSD, com esta reunião, reafirmou “o seu compromisso e o seu acompanhamento às políticas públicas que promovem a saúde mental e combatem a doença, envolvendo toda a comunidade”.