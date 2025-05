Bom dia!

As eleições autárquicas ocupam grande parte da Primeira Página do seu JM desta quarta-feira. Em 11 concelhos, há 10 novidades em relação às últimas Autárquicas. Listas incluem oito estreias e promovem o regresso de dois ex-presidentes. Apenas a Ribeira Brava está por decidir. José Luís Nunes segura dois e dispensa três vereadores. Lina Camacho indicada para as Finanças da CMF. O JPP assume Funchal como prioridade.

Destaque ainda para a renovação no IDE. Ricardo Figueira Faísca é o novo presidente. Equipa inclui ainda Rita Rosa Gomes e Raquel Silva.

Saiba também que ACAPORAMA procura nova sede. Associação das Casas do Povo foi ontem a votos e reconduziu Sérgio Oliveira, Simplício Pestana e Heliodoro Dória nos principais cargos dirigentes.

Reserva das Desertas protegeu as ilhas é outro assunto de relevo no seu Jornal. Visita do secretário do Ambiente serviu para agradecer trabalho dos vigilantes da natureza.

Em Bruxelas, Sérgio Gonçalves apresenta livro sobre ‘A Nossa Europa. Eurodeputado madeirense recebe comitiva com projeto a favor da literacia política.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!