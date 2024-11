O deputado do PS, Victor Freitas, asseverou que os fundos para investir no ambiente provêm da União Europeia, quando no parlamento era apreciada o projeto de resolução da autoria dos centristas, intitulado “Plano Regional de Restauro da Natureza das Ilhas Madeira e Porto Santo”.

Miguel Brito, socialista, também quis saber o que está previsto para a reconstrução na sequência dos incêndios, referindo-se à alocação de verbas e insistiu não ter dúvidas que em matéria de natureza houve “falha”.