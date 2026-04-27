Colisão entre mota e carro em Gaula faz um ferido

Um homem de 26 anos foi internado, nesta segunda-feira, no serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, após um acidente rodoviário ocorrido na freguesia de Gaula. O alerta mobilizou uma equipa dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz (CBSS), que prestou assistência à vítima no local. O sinistro resultou de uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro, cujas circunstâncias não foram, para já, totalmente apuradas.

À chegada dos meios de socorro, o jovem encontrava-se consciente, mas apresentava queixas de dores nos membros superiores e inferiores. Após avaliação e estabilização no local, foi transportado para o hospital, onde ficou internado para observação e realização de exames complementares. As autoridades tomaram conta da ocorrência e investigam agora as causas do acidente.