Feira Ovibeja arranca quarta-feira com o vinho como tema central

O setor dos vinhos, e as “grandes dificuldades” que este enfrenta, vai estar em destaque na 42.ª edição da feira agropecuária Ovibeja, que arranca quarta-feira na cidade alentejana, com a presença de cerca de 1.000 expositores.

Organizado pela ACOS – Associação de Agricultores do Sul, o certame decorre até dia 03 de maio no Parque de Feiras e Exposições Manuel Castro e Brito, em Beja, com o tema central ‘Vinho à prova’.

“A ideia surgiu do facto de o Baixo Alentejo ter sido considerada Cidade Europeia do Vinho pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV)” e “chegámos à conclusão que fazia todo o sentido trazer o tema do vinho para a Ovibeja”, explicou o presidente da ACOS, Rui Garrido, em comunicado enviado à agência Lusa.

O dirigente acrescentou que, “por outro lado, [o vinho] é um setor que atravessa grandes dificuldades, como é do conhecimento geral”.

“Por isso é importante ser trazido para reflexão através de várias iniciativas que vão acontecer na Ovibeja”, indicou Rui Garrido, destacando um colóquio com a presença do ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.

Segundo o presidente da ACOS, também o Pavilhão dos Sabores terá “um conceito diferente”, sendo “exclusivamente dedicado ao vinho e ao azeite, com uma zona central para provas de vinhos e de azeites abertas aos visitantes, com uma calendarização diária”.

O ministro da Economia não será o único membro do governo a passar pela 42.ª edição da Ovibeja, que conta na inauguração, na quarta-feira, com a presença do titular da pasta da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes.

Para o dia seguinte está ainda prevista a realização da reunião semanal do Conselho de Ministros na feira.

Também o Presidente da República, António José Seguro, “manifestou interesse em vir à Ovibeja, só ainda não está confirmado o dia em que virá”, revelou Rui Garrido.

Com cerca de 1.000 expositores representativos de todos os setores de atividade, a Ovibeja tem este ano como região convidada as Terras de Trás-os-Montes, que marca presença na feira com vinhos, enchidos, azeite, artesanato e os tradicionais caretos de Podence e pauliteiros de Miranda.

“É uma região que tem muitas semelhanças connosco, nomeadamente a Terra Quente Transmontana, com clima mediterrânico, onde também têm olival e amendoal, por exemplo. São zonas do interior, algumas delas, provavelmente, com mais problemas de interioridade do que nós”, frisou o presidente da ACOS.

A pecuária volta a ter forte expressão na “grande feira do Sul”, com a presença, no pavilhão dedicado ao setor, de cerca de 400 exemplares de diversas raças autóctones.

A feira conta com o ‘Espaço Aprender Mais’, dinamizado pela ACOS + e diferentes parceiros, dirigido aos mais novos, e que integra uma Quinta Pedagógica, com iniciativas e a presença de animais da quinta, além de uma horta e “muitas surpresas com tarefas ligadas ao campo e à ruralidade”.

Provas equestres e mostras de cães são outros dos destaques no programa da Ovibeja, além da exposição e venda de produtos agroalimentares, de artesanato, de máquinas e equipamentos agrícolas, stands institucionais e animação de rua.

A “banda sonora” do evento inclui atuações de Os Vizinhos e DJ João Melgueira (quarta-feira), Nininho Vaz Maia e DJ Ana Isabel Arroja (quinta-feira), Mariza e DJ Diego Miranda (sexta-feira), e Átoa e Kura (sábado), a partir das 23:00.

O programa da Ovibeja inclui a atuação de grupos de música e cantares regionais, dança, eventos culturais, com o tradicional Encontro do Cante, com “mais de 600 cantadores da diáspora provenientes da zona da grande Lisboa”.

A gastronomia está em vários espaços da feira, da zona dos restaurantes de carnes certificadas, a uma tenda gastronómica com opções de produtos regionais, bares de petiscos, ‘street food’ e a venda de produtos regionais.

Para comprar bilhetes, acompanhar a programação ou localiz os espaços do evento, a organização da Ovibeja criou uma aplicação para telemóveis (‘app’).