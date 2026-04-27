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Passageiros e tripulantes de navio de cruzeiro plantam 300 árvores na Madeira

    Passageiros e tripulantes de navio de cruzeiro plantam 300 árvores na Madeira
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
27 Abril 2026
14:26

Passageiros e tripulantes de um navio de cruzeiros, da Fred. Olsen Cruise Lines, plantaram 300 árvores na Madeira, numa iniciativa de sustentabilidade e defesa da ecologia.

O grupo de 28 pessoas, que navegavam no navio Bolette, contribuiu para a reflorestação numa iniciativa que decorreu no Parque Ecológico do Funchal.

A iniciativa procurou refletir o compromisso da Fred. Olsen Cruise Lines com o cuidado dos destinos que visita, ajudando a proteger os ambientes naturais, apoiar as comunidades locais e criar um impacto positivo e duradouro.

A experiência foi realizada em parceria com a DMC Madeira, uma empresa de gestão de destinos sediada no Funchal, especializada em experiências de viagem sustentáveis na Madeira e no Porto Santo.

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