Passageiros e tripulantes de navio de cruzeiro plantam 300 árvores na Madeira

Passageiros e tripulantes de um navio de cruzeiros, da Fred. Olsen Cruise Lines, plantaram 300 árvores na Madeira, numa iniciativa de sustentabilidade e defesa da ecologia.

O grupo de 28 pessoas, que navegavam no navio Bolette, contribuiu para a reflorestação numa iniciativa que decorreu no Parque Ecológico do Funchal.

A iniciativa procurou refletir o compromisso da Fred. Olsen Cruise Lines com o cuidado dos destinos que visita, ajudando a proteger os ambientes naturais, apoiar as comunidades locais e criar um impacto positivo e duradouro.

A experiência foi realizada em parceria com a DMC Madeira, uma empresa de gestão de destinos sediada no Funchal, especializada em experiências de viagem sustentáveis na Madeira e no Porto Santo.