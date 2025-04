A candidatura do PS-Madeira às eleições legislativas nacionais defende que, no âmbito dos regulamentos dos concursos para acesso e ingresso no ensino superior, possa haver uma discriminação positiva em relação à Universidade da Madeira (UMa), de modo a permitir à instituição ultrapassar os rácios referentes às transferências de alunos atualmente em vigor.

Sofia Canha, número dois da lista socialista, alerta para o facto de haver alunos madeirenses que vão estudar para universidades do Continente que não se conseguem adaptar aos contextos locais e que, muitas vezes, acabam por se ver obrigados a abandonar o ensino superior, já que, ao regressarem à Região, não conseguem ser integrados na UMa pelo facto de a instituição já ter ultrapassado o rácio estipulado para estas situações.

Como adianta a candidata, uma vez eleitos deputados ao Parlamento nacional, os socialistas madeirenses irão apresentar uma proposta no sentido de haver uma discriminação positiva das universidades insulares, “para que haja a possibilidade de não limitar os rácios estipulados por lei para a transferência de alunos de uma universidade para a outra”.

“Esta medida seria importante para evitar que haja tanto abandono do ensino superior por parte de jovens que não se adaptam aos contextos urbanos do território nacional e querem regressar à Região, ao seu contexto natural”, justifica a atual deputada socialista em São Bento, salientando ainda que esta é uma proposta igualmente fundamental para assegurar o bem-estar emocional destes jovens que, por uma ou outra razão, se sentem desenquadrados e, com esse regresso à Região, procuram esse equilíbrio.