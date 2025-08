O candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de Machico apontou, esta manhã, o objetivo de concluir a ligação entre a rua da Igreja Velha e a rua da Palmeira, no Caniçal, uma obra que se revelará fundamental para melhorar a mobilidade na freguesia.

Em conferência de imprensa, Hugo Marques adiantou que o projeto foi iniciado pelo Governo Regional há vários anos, mas ficou a meio, com o Executivo a prometer repetidamente a sua conclusão, sem, no entanto, nunca a executar.

“Tanto nós, como a população do Caniçal, já estamos cansados de tantas promessas”, disse o candidato, mostrando-se comprometido em terminar a obra, seja através de contrato-programa com o Governo, seja por meios próprios, através de cedência do projeto à autarquia.

O socialista recordou que a estrada foi iniciada e que se seguiu uma série de expropriações, mas, entretanto, a obra parou, tendo desde então vindo a ser motivo de campanha política. “Nuns anos, dizem que não se justifica concluir e, nos anos mais recentes, houve promessas do Governo Regional em terminar”, mas não houve quaisquer avanços, lamentou.

Hugo Marques salientou que esta é uma obra de grande utilidade para a população da localidade e que pode, inclusivamente, ser mais uma porta de entrada e de saída da freguesia.

“Esta estrada é essencial para aquilo que nós defendemos, que é maior mobilidade, mais estacionamentos e mais habitação”, expressou, garantindo que envidará todos os esforços para encontrar uma solução definitiva e para que, ao fim de tantos anos, a ligação tenha fim.

Como deu conta o candidato do PS, a estrada está sensivelmente a meio, sendo que a parte que falta concluir não é de grande complexidade. “Não é preciso uma obra de engenharia extrema, é preciso é vontade”, afirmou, reforçando o compromisso de tudo fazer para terminar o projeto.