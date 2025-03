Paulo Cafôfo assumiu hoje o compromisso de que, com um Governo do PS, será construída a via expresso para os Canhas, uma obra que já foi “repetidamente prometida pelos governos do PSD, mas nunca cumprida”.

O cabeça de lista do PS-M às eleições legislativas regionais do próximo dia 23, que esta manhã esteve na freguesia dos Canhas, onde contactou com a população local, adiantou que uma das prioridades do partido serão os investimentos e obras públicas que tenham impacto na vida das pessoas e das famílias e um elevado retorno social.

De acordo com Paulo Cafôfo, no domínio dos transportes e da mobilidade há duas obras fundamentais e que avançarão com um Executivo socialista. Uma é a continuação da via rápida entre a Ribeira Brava e a Calheta, essencial não só por uma questão de segurança, mas também para potenciar o desenvolvimento dos concelhos da Ponta do Sol e da Calheta.

A outra é a via expresso até aos Canhas, obra já anunciada desde 2009 e cuja promessa tem sido sucessivamente repetida pelos governos do PSD. “Há 16 anos que se fala nesta via expresso para os Canhas e, até hoje, não se conhece absolutamente nada relativamente à evolução e à concretização do projeto e da obra, cuja inauguração chegou a ser anunciada para 2011”, declarou o presidente do PS-M.

Paulo Cafôfo lembrou também que, em 2022, o ainda presidente do Governo Regional disse que a via-expresso para os Canhas estaria no topo das prioridades, mas, “passam-se os anos, passam-se as cerimónias do dia da freguesia dos Canhas e do Município da Ponta do Sol e vem o Governo aqui anunciar uma obra que nunca concretiza”.

“O PS aqui não vai anunciar. Aquele que é o nosso compromisso é que vamos fazer esta via expresso muito desejada pela população da Ponta do Sol, particularmente dos Canhas”, asseverou o candidato do PS a presidente do Governo Regional, salientando que esta é uma zona onde vivem muitas pessoas e onde existem diversas empresas ligadas à construção civil e vários armazéns. “Nesta estrada que vai ter à Ponta do Sol é um perigo iminente as pessoas andarem a pé, tal a quantidade de carros e camiões que passam nesta via estreita”, constatou.

Ainda no domínio das obras públicas, Paulo Cafôfo destacou os compromissos de construção de habitação pública, mas também os investimentos na área da saúde e do social, concretamente a conclusão do Hospital Central e Universitário da Madeira, a conversão dos hospitais dos Marmeleiros e Dr. João de Almada em lares para idosos e a transformação do hospital Dr. Nélio Mendonça em hospital secundário e de reabilitação, com as valências de cuidados continuados, Unidade do doente Frágil e medicina paliativa.

Como vincou, o setor das obras públicas é uma prioridade para o PS, desde que sejam obras bem planeadas, com impacto na vida das pessoas e com retorno económico e social. “Aquilo que desejamos é que este setor continue a ter pujança na nossa Região com um Governo do PS e que se valorize os trabalhadores da construção civil”, rematou.