O socialista Paulo Cafôfo disse hoje que os problemas atuais na Madeira decorrem de 10 anos de governação de Miguel Albuquerque e não das sucessivas eleições dos últimos anos.

“A queda dos seus governos, senhor presidente, não apaga dez anos de promessas não cumpridas e de decisões adiadas”, criticou, na sessão de encerramento do debate do Programa do Governo Regional.

“Não foi por termos tido três eleições num ano e meio que o PSD de Miguel Albuquerque não pôde resolver os problemas ou cumprir o prometido. E não foi por falta de dinheiro ou de orçamentos chumbados. Aliás, nos governos de gestão gastou-se mais do que quando havia orçamentos aprovados”, acrescentou, considerando que “os problemas que hoje enfrentamos vêm de uma década de governação do PSD de Miguel Albuquerque, e não vou sequer falar de quase 50 anos de governação do mesmo partido”.

Cafôfo também tentou desconstruir a ideia de que o crescimento do PIB regional beneficia todos os madeirenses.

“O que interessa um recorde do PIB a quem vive com os filhos numa garagem por não conseguir pagar uma renda decente? O que interessa a quem está há quatro anos à espera de uma cirurgia, com dores, com medo e tem a sua vida em suspenso?”, interrogou-se. O líder dos socialistas também identificou os problemas na área da saúde.

“A saúde tem de ser um direito, não uma sorte para quem tem dinheiro e pode recorrer ao privado, ou para quem consegue uma “cunha”.

A saúde tem de ser acessível e eficaz. E com respeito pelos profissionais de saúde, que têm sido deixados à exaustão”, afirmou. Depois, reconheceu que o PS não teve “o resultado eleitoral que desejava”, mas prometeu não “vergar perante as dificuldades”.