Paulo Cafôfo assegurou hoje que, com um Governo do PS, o IVA na Região irá ser reduzido para os valores mínimos permitidos por lei, de forma a contribuir para aliviar as dificuldades que os madeirenses sentem com os baixos salários e o elevado custo de vida.

A garantia foi deixada esta manhã, aquando de uma visita que a candidatura do PS-M às eleições legislativas regionais do próximo dia 23 efetuou à empresa ‘Ilha Peixe’.

Na ocasião, o cabeça-de-lista destacou a importância de a Região ter um Governo que “não atrapalhe quem quer investir”, mas que, além de ser amigo dos empresários, seja também amigo dos cidadãos.

Paulo Cafôfo referiu que, ao longo dos últimos anos, o Governo Regional tem arrecadado recordes de receita de impostos, nomeadamente à custa do IVA, considerando importante devolver estes valores aos madeirenses. “Nós não podemos ser uma Região Autónoma só de nome e não usar a Autonomia para benefício das pessoas. Nesse sentido, queremos que, mais do que os cofres cheios do Governo, as pessoas possam ter os seus bolsos com dinheiro, e isso faz-se através da devolução de impostos, neste caso do IVA”, vincou.

O candidato do PS assegura, por isso, que, com um Executivo socialista, as taxas de IVA passarão de 22% para 16% e de 12% para 9%, à semelhança do que acontece nos Açores.

Paulo Cafôfo lembrou que o governo do PSD tem, teimosamente, chumbado as propostas de redução de impostos que o PS tem feito em sede de alteração aos orçamentos regionais, reforçando que a única forma de esta baixa fiscal acontecer é com um Governo socialista. “Queremos devolver aquilo que os madeirenses pagam dos seus impostos, nomeadamente a classe média, que é a mais mal paga do País e a que tem o custo de vida mais elevado”, rematou.