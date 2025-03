O PS visitou hoje as obras do novo hospital que dizem não irão parar. “Não só estas obras não vão parar, como vamos reestruturar todo o Sistema Regional de Saúde, nomeadamente no que diz respeito aos equipamentos hospitalares”.

Paulo Cafôfo sublinhou que o setor da Saúde precisa de uma reestruturação, porque “não podemos continuar com o caos nas urgências, com a falta de medicamentos, com as listas de espera que se avolumam e com pessoas em situação de altas problemáticas, impedindo que as listas de espera possam progredir, porque estão a ocupar camas cuja solução tem de ser do Social”.

“A saúde é um direito e quem está doente não pode estar à espera. Quem está doente tem de ser tratado, merece ser tratado. Governar é cuidar, é servir, é fazer, e é com isso que nos comprometemos no Governo Regional”, concluiu Paulo Cafôfo.